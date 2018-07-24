Петербуржцам покажут пятнистых хищных рыб из Шри-Ланки

В Петербург доставили двух групер, хищных рыб из семейства каменных окуней. Жители Северной столицы смогут увидеть их в океанариуме на улице Марата, сообщили в пресс-службе регионально управления Россельхознадзора.

Рыбы общим весом в 570 килограммов прибыли в город на Неве из Шри-Ланки без каких-либо нарушений законодательства. Ветеринарные инспекторы отметили, что ничто не помешает им предстать перед посетителями океанариума.

В основном груперы встречаются в Индо-Тихоокеанской области. Длина рыб составляет от 20 см до 2,5 м, а масса тела – от 100 г до 450 кг.

Их окраска отличается яркими цветами и большим количеством пятен, полос или точек. Она может значительно меняться в зависимости от ситуации и окружающих условий.