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Новогодние каникулы в 2019 году продлятся десять дней

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© Фото: pixabay.com

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Майские праздники, по сравнению с 2018 годом, станут длиннее на четыре дня.

Россияне будут отдыхать на новогодние каникулы десять дней. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда.

График выходных, который предложило ведомство, предусматривает, что каникулы в честь Нового года продлятся с 30 декабря по 8 января.

Длинные выходные будут и в мае. Предполагается, что жители России смогут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая.

Помимо этого, нерабочими днями станут 23 и 24 февраля, 8, 9 и 10 марта, 12 июля и 2, 3 и 4 ноября.

В 2018 году россияне отдыхали на Новый год десять дней. Выходные в честь 1 мая и Дня победы были короче, чем станут в следующем году. Они в общей сложности продлились пять дней.

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