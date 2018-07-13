Долги до 100 тысяч рублей будут вычитать из зарплат и пенсий

В России в четыре раза увеличится размер долга, который можно взыскать с человека через работодателя в упрощенном порядке. Об этом сообщили «Известия».

Согласно проекту поправок в закон «Об исполнительном производстве», который разрабатывает Министерство юстиций, размер вырастет с 25 до 100 тыс. рублей. Эту сумму можно удержать не только из зарплаты, но и пенсии, стипендии и других периодических платежей. Документ уже подержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, Министерство финансов и Минтруд.

В Институте законодательства и сравнительного правоведение при правительстве РФ отметили, что увеличение планки долга, который можно взыскать в упрощенном порядке, сопоставим с ростом минимальных зарплат. В 2007 году, когда такая возможность впервые появилось, МРОТ составлял 2,3 тыс. рублей, а сейчас – 11,2 тыс. рублей.

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Эксперты считает, что нововведение позволит разгрузить судебных приставов, сэкономить бюджетные средства и ускорить процесс взыскания долгов. Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, в начале 2018 сотрудники занимались 4,5 млн дел по суммам от 25 до 100 тыс. рублей, что составляло 16,7% от общего числа производств.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев поддержал упрощенное взыскание долгов. По его словам, это защищает россиян от рисков, связанных с неожиданной блокировкой банковских карт или ограничением права выезда из страны.