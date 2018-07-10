В Северной столице появились контейнеры «Дари еду!» для помощи нуждающимся

В нескольких петербургских магазинах появились благотворительные боксы проекта «Дари еду!». Об этом в социальных сетях рассказали авторы инициативы.

Неравнодушные жители Северной столицы могут оставить в боксах продукты питания, которые затем отдадут нуждающимся. Стоит учитывать, что в целях безопасности принимается далеко не вся еда.

Волонтеры не принимают продукты без упаковки или в стеклянной таре, скоропортящуюся пищу, а также овощи, фрукты и алкоголь. Еда должна быть в целой фабричной упаковке, без особых условий хранения и со сроком годности не меньше месяца.

«Например, сладости в упаковке (зефир, пастила, конфеты, вафельные торты, печенье и др.), крупы (гречка, рис, пшено и др.), макароны, консервы, пакетированные соки, детское питание, чай и многое другое», – отметили в «Дари еду!».

Оставить продукты в спецконтейнерах можно в магазинах по следующим адресам: Индустриальный проспект, 27; Ленинский проспект, 82, корп. 1; улица Федора Абрамова, 21, корп. 1.

Проект «Дари еду!» существует с октября 2016 года. За менее чем два года волонтеры собрали 8 тонн еды, которую получили более 800 семей.