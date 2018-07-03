В Петербурге к 275-летию Державина вывели новый сорт сирени

В Петербурге вывели новый сорт сирени, который назвали в честь поэта и государственного деятели Гавриила Державина. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора Всероссийского музея Александра Пушкина Сергея Некрасова.

Сорт вывели в честь 275-летия Державина. Официально его представят на празднике в честь юбилея поэта во вторник, 3 июля.

Некрасов выразил надежду, что сирень появится в Музее-усадьбе Державина на набережной реки Фонтанки, в котором есть оранжерея и усадебный сад.

В этот же день в историческом комплексе откроется выставка «Старик Державин нас заметил...», на которой будут показаны произведения современных художников-графиков, работающих над книжными иллюстрациями.

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