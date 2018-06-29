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В Петербурге 29 июня будет дождливо

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© Фото: Instagram / @e_lisabell_e

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Воздух в городе на Неве прогреется до +23 градусов.

В Северной столице в пятницу, 29 июня, ожидается дождливая погода. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Осадки ожидаются на протяжении дня. По данным синоптиков, в городе будет облачно с прояснениями.

Температура воздуха поднимется до +23 градусов. Скорость западного, юго-западного ветра будет находиться на уровне в 6-11 м/с. Атмосферное давление будет понижаться.

Рассвет – 03:39, закат – 22:24.

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