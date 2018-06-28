Власти Петербурга демонтируют незаконную дорогу у ЖК «Новое Мурино»

Власти Петербурга в ближайшее время демонтируют проезд от ЖК «Новое Мурино», построенного группой компаний ЦДС, до Муринской дороги. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на главу администрации Красногвардейского района Евгения Разумишкина.

По словам чиновника, было установлено, что дорога – самовольно построенный объект капитального строительства, пересекающий четыре кадастровых участка, в том числе предназначенных для строительства школы и спорткомплекса.

«Все уполномоченные городские ведомства нам сообщили, что на этот проезд нет никакой разрешительной документации. Кроме того, выезжая на место, мы с ГИББД зафиксировали, что он небезопасен», – подчеркнул Разумишкин.

По данным властей, за дорогу ответственна компания «СМУ №77». Организации уже предписали демонтировать проезд, но компания не провела никаких работ. Администрация района намерена обратиться в комитет по контролю за имуществом, чтобы убрать дорогу до 1 сентября.

Против проезда выступали жители ЖК «Новая Охта», который расположен на противоположной стороне Муринской дороги. Его жители утверждают, что им приходится стоять в пробках из-за несогласованной дороги. В то же время обитатели «Нового Мурино» говорят, что проезд – единственный выезд из спального района на КАД.

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