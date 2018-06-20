Минфин может изменить минимальную цену на водку и другой алкоголь

Министерство финансов РФ намерено пересмотреть минимальные розничные цены (МРЦ) на водку, коньяк и шампанское, а также установить их для вина и винных напитков. Об этом сообщили «Известия».

В настоящее время неизвестно, как именно вырастут цены, которые зависят себестоимости продукции и других показателей. В Министерстве финансов заявили, что чиновники намерены ввести технические изменения в приказ об МРЦ, а цены при этом в 2018 году не вырастут.

В последний раз цены были установлены в 2017 году. Водка в рознице должна стоит не меньше 205 рублей за 0,5 л, коньяк – 371 рубль за 0,5 л. МРЦ на шампанское было установлено на уровне в 164 рубля за 0,75 л в 2016 году.

По мнению главы Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза, правительство будет охранять невысокий уровень МРЦ. Он считает, что минимальная розничная цена водки должна составлять 235 рублей за 0,5 л, коньяка – 450 рублей за 0,5 л, вина – 130 рублей за 0,75 л, винных напитков – 100 рублей за 0,75 л.

Заместитель председателя Партии роста Виктор Звагельский заявил, что МРЦ на водку следует увеличить на 20%, а на коньяк и шампанское – на 8-10%. Он отметил, что импортные виноматериалы, которые используют производители винодельческой продукции, в 2018 году подорожали до 30% по отношению к 2017 году.

С ростом МРЦ согласны и производители. В «Союзконьяке» считают, что бутылка коньяка должна стоит не менее 500 рублей за 0,5 л. В Союзе виноградарей и виноделом заявили, что показатель для вина и винных напитков должен быть ниже на 8–10% аналогичного показателя для шампанского.

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