В Петербурге запустили сервис по доставке «Яндекс.Еда»

В Северной столице начал работать сервис по доставке блюд «Яндекс.Еда». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сервис работает с 400 заведениями Петербурга, в том числе с теми, у которых нет собственной доставки. При заказе более чем на 300 рублей доставка будет бесплатной, в противном случае – 99 рублей.

«Сразу после заказа ресторан начинает готовить блюда, а умные алгоритмы «Яндекса» ищут курьера, который может доставить еду быстрее всех. Следить за доставкой можно прямо на карте города в приложении», – отметили в компании.

Сделать заказ можно как на сайте сервиса, а также в мобильных приложениях для iOS и Android.

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