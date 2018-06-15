Жара в Петербурге продержится до 18 июня

В Северной столице на грядущих выходные потеплеет до 26 градусов. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на главного синоптика Петербурга Александра Колесова.

По его словам, теплая погода, которая уже пришла в город на Неве, продержится как минимум 16 и 17 июня. В понедельник, 18 июня, в Петербурге будет прохладнее из-за облачности.

После нескольких теплых дней в Северной столице установится температура в районе 20 градусов. Из-за атмосферного фронта и циклона начнутся кратковременные дожди.

По ночам в Петербурге столбик термометра не будет подниматься выше отметки в 15 градусов, добавил Колесов.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова заявила, что жара в Петербург вернется 15 июня. Она отметила, что температура поднимется до +25 градусов.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.