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Поставщиков питания в школы Петербурга заподозрили в картельном сговоре при торгах на 110 млн рублей

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© Фото: Илья Питалев / РИА «Новости»

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Дела по нарушениям были возбуждены при помощи проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки».

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Петербургу возбудило два дела о картельном сговоре среди поставщиков питания в школы. Общая сумма торгов, в которых участвовали компании, составляет 110 млн рублей.

В пресс-службе ведомства сообщили, что фигурантами первого дела стали АО «Фирма Флоридан», ООО «Воскресенье» и ООО «КСП Василеостровского района». По версии УФАС, сотрудники организаций работают по совместительству сразу в нескольких учреждениях, вместе готовят конкурсные заявки и определяют предельный порог снижения стоимости на торгах.

Во втором деле фигурируют ООО «Евроспецсервис», ООО «ЕСС», ООО «Торговый дом "Северо-Запад"» и ООО «Специализированная торговая компания». Они расположены по одному адресу, имеют общий локальный сервер с рабочей документацией и вместе ведут бизнес.

В УФАС по Петербургу подчеркнули, что оба дела были возбуждены при содействии проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки».

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