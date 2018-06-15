Киевскую улицу продлят за Балтийский вокзал

В Петербурге неподалеку от Балтийского вокзала появится новый участок Киевской улицы, расположенной между Московским проспектом и Черниговской улицей. Об этом говорится в распоряжении комитета по градостроительству и архитектуре, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Дорогу обустроят на месте старых железнодорожных путей между улицами Шкапина и Розенштейна.

Заявку на проект подала компания «Импульс», которая имеет отношение к Балтийскому хладокомбинату, расположенному возле путей.

Все предложения по проекту, в том числе срокам подготовки улицы, должны быть готовы до 15 сентября.

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