Жители девяти домов на улице Касимова остались без света

Девять домов во Фрунзенском районе Петербурга остались без электричества из-за неполадок на кабельной линии. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу «Ленэнерго».

Проблемы на кабельной линии 6 кВ возникли утром 15 июня. В связи с неполадками без света остались девять домов на Касимовской улице возле станции метро «Волковская».

В «Ленэнерго» подчеркнули, что специалисты оперативно прибыли на метро отключения и приступили к устранению проблем. В компании отметили, что электроснабжение было восстановлено в 10:05.

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