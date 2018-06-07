Google убрала яйцо из эмодзи салата ради веганов

Компания Google представила новую версию эмодзи для операционной системы Android. Об этом написала сотрудница организации Дженнифер Дэниел.

Она отметила, что дизайнеры брали из изображения салата яйцо – специально для веганов.

«В Google очень много говорят об инклюзивности (отсутствии дискриминации, – прим. ред.) и разнообразии, поэтому если вам нужны доказательства, я хочу обратить ваше внимание на эмодзи салата – мы убрали яйцо в Android P Beta 2, сделав его более инклюзивным веганским салатом», – написала Дэниел в Twitter.

Сотрудница компании добавила, что также появились эмодзи людей с рыжими волосами, изображение козла стало более добрым, а кинжал стал более мультяшным.

Фото: Twitter / jenniferdaniel