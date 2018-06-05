В «Республике кошек» приглашают полюбоваться белыми ночами вместе с котиками

В кафе-приюте «Республика кошек» началась акция, посвященная белым ночам. Об этом рассказали в пресс-службе заведения.

На протяжении всего июня «Республика» будет работать с 10:00 до 06:00. «Это значит, что все желающие могут проводить с котиками еще больше времени. Петь им колыбельные, наслаждаться посапыванием, наблюдать за белыми ночами вместе с петербургскими котами за чашечкой бодрящего котучино!» – отметили в котокафе.

В пятницу, 8 июня, отмечается День петербургского кота, поэтому до 10 июня включительно первые 10 посетителей «Республики кошек» могут попасть к животным всего лишь за одну чашку кофе.

«Беспрецедентное предложение, какого нет нигде в мире. Без очередей и будничного шума, только в июньские ночи петербуржцы и гости города могут общаться с котиками сколько угодно времени», – добавили в «Республике».