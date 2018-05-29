В Петербурге 29 мая будет жарко и сухо

В Северной столице во вторник, 29 мая, сохранится хорошая погода. Об этом сообщила пресс-служба городского управления МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Температура воздуха в городе на Неве поднимется до +25 градусов. По данным синоптиков, днем ожидается переменная облачность.

Скорость ветра достигнет 6-11 м/с. Атмосферное давление будет понижаться.

Продолжительность светового дня в Петербурге уже превышает 18 часов. Рассвет – 03:53, закат – 21:59.

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