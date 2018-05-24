В Петербурге в 2020 году откроют интерактивный парк-музей «Страна хоккея» за 2 млрд рублей

В Северной столице через два года появится интерактивный парк-музей «Страна хоккея» с ледовыми дорожками. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на гендиректора холдинга «Первая мебельная фабрика» Александра Шестакова, одного из инициаторов проекта.

«Хотим привлечь внимание к хоккею. Сам давно играю, и более 10 лет назад стали интересоваться историей этого вида спорта, собрали большую коллекцию раритетов, которая легла в основу музея. Такого уровня музея в мире нет, он станет еще одной точкой притяжения жителей и туристов в городе», – сказал бизнесмен на Петербургском международном экономическом форуме.

Губернатор Георгий Полтавченко поддержал инициативу. Он отметил, что хоккейный клуб из Петербурга СКА не первый год радует своими успехами.

Музея появится в торговом комплексе на Лахтинском проспекте. На его строительство потратят до 2 млрд рублей. В «Стране хоккея» будет около 15 тыс. экспонатов. Передвигаться в музее можно будет по пешеходным или ледовым дорожкам.

В текущем году ПМЭФ проходит в Петербурге с 24 по 26 мая. На мероприятие прихали Владимир Путин, лидер Франции Эммануэль Макрон, президент Центральной Африканской Республики Фостен Арканж Туадера, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и многие другие. Главной темой форума заявлен поиск нового баланса в глобальной экономике.

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