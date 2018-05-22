В России ведут удостоверения личности для людей без гражданства

В России в скором времени появятся новые документы, удостоверяющие личность. Их смогут получить лица без гражданства, сообщили «Известия».

В стране проживают около 500 тыс. человек, которые после распада СССР не получили гражданство, заявила Светлана Ганнушкина, член правительственной комиссии по миграционной политике. В настоящее время отсутствие определенного правового статуса ограничивает жизнь в стране, например, закрывает возможность получить даже разрешение на временное проживание. Нововведение позволит решить проблемы.

Новые документы смогут получить не только бывшие граждане СССР, которые находятся в России более 15 лет, но и освободившиеся заключенные, а также люди, которые переехали еще в детском возрасте, однако не стали обладателями паспорта.

Предполагается, что в документе будут указаны основные данные о человеке, а также адрес фактического проживания и фотография.

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