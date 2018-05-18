В Петербурге 18 мая ожидаются дожди и гроза

В Северной столице в пятницу, 18 мая, будет дождливо. По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», осадки ожидаются на протяжении дня.

Синоптики заявили, что петербуржцам стоит ждать не только дождь, но и грозу. Скорость порывов ветра поднимется до 4-9 м/с.

Несмотря на это, температура воздуха достигнет отметки в +23 градуса. Атмосферное давление будет понижаться.

Световой день продлится 17 часов 21 минуту. Рассвет – 04:15, закат – 21:36.

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