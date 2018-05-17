В Петербурге 17 мая ожидается переменная облачность и до 23 градусов тепла

В Северной столице в четверг, 17 мая, ожидается преимущественно сухая погода. Об этом сообщила пресс-служба городского управления МЧС России.

Несмотря на это, по данным синоптиков, кратковременные осадки могут возникнуть в течение дня. В четверг прогнозируется переменная облачность.

Температура воздуха днем поднимется до 23 градусов тепла. Скорость северо-восточного, восточного ветра не будет превышать 8 м/с. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

Световой день в Петербурге продлится 17 часов 17 минут. Рассвет – 04:17, закат – 21:34.

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