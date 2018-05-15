Ректор Горного университета Литвиненко отсудил у журналистов 10 млн рублей за обвинения в коррупции

Ректор Горного университета Владимир Литвиненко частично выиграл суд у журналистов и организации Transparency International. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Издание «Деловой Петербург» в 2016 году опубликовало несколько материалов о причастности Литвиненко к коррупции. Позднее российское отделение Transparency International выпустило расследование об элитном жилом комплексе на Васильевском острове. Ректор Горного университета заявил, что материалы не соответствуют реальности, и подал иск о компенсации морального вреда.

Во вторник, 15 мая, Василеостровский районный суд удовлетворил требования ректора Литвиненко. Суд постановил удалить часть информации, признанной не соответствующей действительности, а также взыскал 10 млн рублей с ответчиков, в том числе троих журналистов. В объединенной пресс-службу судов подчеркнули, что Литвиненко изначально оценивал моральный вред на сумму свыше 50 млн рублей.

«Деловой Петербург» собирается обжаловать решение суда, сообщается на сайте издания.

Владимир Литвиненко был научным руководителем действующего президента РФ Владимира Путина. Ректор Горного университета четыре раза возглавлял предвыборный штаб Путина в Северной столице.

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