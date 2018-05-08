Смольный объявил конкурс на проектирование станции метро «Кудрово» за 20,5 млн рублей

Власти Петербурга объявили конкурс на создание проекта станции метро «Кудрово». Документация опубликована на сайте госзакупок.

Подрядчика, который получит тендер, объявят 23 мая. На подготовку проекта из бюджета Северной столицы выделят 20,5 млн рублей.

На портале госзакупок также появился конкурс на создание предпроектной документации строительства электродепо «Правобережное». Стоимость контракта – 25,9 млн рублей.

«Кудрово» станет конечной станцией «оранжевой» ветки метро. Фактически она будет располагаться во Всеволожском районе Ленинградской области, поэтому отвечать за ее строительство будет не только Смольный, но и областная администрация.

Ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что «Кудрово» будет открыто не позднее 2025 года.

В настоящее время продолжается строительство других станций Правобережной линии. На Васильевском острове будет открыта станция «Горный институт», а возле Мариинского театра – «Театральная». Планируется, что их откроют в 2019 году.

В начале марта рабочие ЗАО «СМУ-11 Метрострой», которые занимались строительством тоннеля между станциями «Театральная» и «Горный институт», устроили забастовку из-за долгов по зарплате. Вскоре в отношении руководителя организация Андрей Морозова возбудили уголовное дело, а сотрудникам стали отдавать положенные по закону деньги.

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