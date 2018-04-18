В Петербурге с 20 апреля возобновят «дачные» автобусные маршруты

В Петербурге возобновляют движение автобусов по пригородным маршрутом. Они начнут ходить с 20 апреля, сообщили в пресс-службе «Пассажиравтотранса».

По пятницам, субботам и воскресеньям от станции метро «Проспект Просвещения» до 45 км автодороги «СПб — Парголово — Огоньки» и в обратном направлении будут ездить автобусы №555.

По воскресеньям горожане смогут поспользоваться автобусами №467 от станции метро «Улица Дыбенко» до 53 км автодороги «Кола».

По будням по маршруту «Железнодорожная платформа Сергиево – садоводство "Кировец"» будут ходить автобусы №488.

В «Пассажиравтотрансе» добавили, что с 20 апреля на маршрутах №555, №488 и №469, который проходит от «Улицы Дыбенко» до садоводства «Восход-1», увеличат количество транспорта.

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