В акватории Невы 29 и 30 апреля состоится юбилейный Фестиваль ледоколов

В последние дни апреля в Петербурге в пятый раз пройдет Фестиваль ледоколов. Горожане и гости Северной столицы смогут посмотреть на парад 29 и 30 апреля.

В мероприятии будут участвовать ледоколы «Невская застава», «Мудьюг», «Иван Крузенштерн», «Санкт-Петербург», «Новороссийск». Гвоздем программы станет ледокол «Красин», филиал Музея Мирового океана в Петербурге. Увидеть судна можно с набережной Лейтенанта Шмидта или с Английской набережной.

Торжественное открытие фестиваля состоится 29 апреля в 13:00. На протяжении двух дней с 11:00 до 20:00 для гостей мероприятия будут работать площадки с интерактивными и развлекательными программами, мастер-классами и выступления уличных артистов.

Глава комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев отметил, что с каждым годом посмотреть на парад ледоколов приезжает все больше туристов, в том числе иностранных.

«Фестиваль является не только зрелищным праздником, но и демонстрирует всю мощь арктического региона России», – сказал чиновник.

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