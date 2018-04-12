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Петербуржцы получили льготные тарифы на московские «Аэроэкспрессы»

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© Фото: Илья Питалев / РИА «Новости»

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Жители Северной столицы смогут добираться от аэропортов до центра Москвы по сниженным ценам.

В Москве ввели специальные тарифы на «Аэроэкспресс» для жителей Петербурга. О скидках сообщила пресс-служба компании «Аэроэкспресс».

Тарифы «Петербуржец» и «Три петербуржца» позволяют добраться от аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково до центра столицы по сниженной цене. Предложение действует и при поездке в обратную сторону.

Билет по первому тарифу будет стоить на 15% ниже обычной цены – 425 рублей. Второй тариф, рассчитанный на группы до трех пассажиров, позволяет купить билет за 250 рублей на одного человека. Приобрести их можно в зонах выдачи багажа.

Проездные документы, оформленные по новым тарифом, могут использоваться по маршруту «аэропорт – город – аэропорт». Обратные билеты действуют в течение 30 дней с момента прохода через турникет в аэропорту.

«Аэроэкспрессы» – электропоезда, которые обеспечивают железнодорожное сообщение центра Москвы и трех аэропортов. Из Внуково можно добраться до Киевского вокзала, из Шереметьево – до Белорусского вокзала, а из Домодедово – до Павелецкого вокзала.

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