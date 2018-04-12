В Петербурге открыли сервис для проверки сроков отключения воды

Жители Северной столицы смогут узнавать о профилактическом отключении воды при помощи онлайн-сервиса. Специальный портал открыло АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

На сайте компании появилась страница, где можно посмотреть информацию о дате начала и продолжительности работ. Горожанам нужно указать улицу и номер дома, чтобы узнать об ограничениях.

В «Теплосети» уточнили, что горячую воду будут возвращать в дома в 10 часов утра на следующий день после завершения срока работ.

Летняя ремонтная кампания в 2018 году пройдет с 16 мая по 7 августа. Специалисты проверят на прочность системы теплоснабжения, отремонтируют поврежденные участки и реконструируют центральные тепловые пункты.

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