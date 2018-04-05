«Алкозамки» и запрет гаджетов помогут снизить аварийность на дорогах России

ГИБДД начала разработку плана по повышению безопасности дорожного движения. Согласно поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, смертность в ДТП должна к 2030 году сократиться до нуля.

Одной из мер, которые помогут бороться с авариями, стали «алкозамки», сообщил «Коммерсантъ». Водителям придется дышать в специальные устройства, чтобы завести машину.

Предлагается полностью запретить использование гаджетов за рулем. На встрече главы ГИБДД Михаила Черникова с членами общественных организаций упомянули пример Израиля, где не разрешается пользоваться средствами связи во время вождения.

Специалисты выступили с инициативой о развитии системы проката автокресел и ограничения для доступа на рынок некачественных сидений. В качестве дополнительных мер в стране предполагается увеличение перекрестков с круговым движением и формирование «положительного имиджа» инспекторов ГИБДД.

Для водителей-новичков предложили ввести временные права. Россияне смогут получить постоянный документ только при отсутствии грубых нарушений ПДД. Новую редакцию плана подготовят в ближайшие три месяца с учетом пожеланий общественников.

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