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Петербургские парки и сады закрыли на просушку

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Таврический сад
© Фото: Instagram / @elen.burn

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Жители и гости города несколько недель не смогут попасть в популярные места центральной части Северной столицы.

Почти десять парков и садов Петербурга с 5 апреля закрыты на традиционную весеннюю просушку. Об этом сообщили в комитете по благоустройству.

Горожане в течение нескольких недель не смогут попасть в Таврический сад, Казанский сквер, Екатерининский сквер, Овсянниковский сад, сквер Галины Старовойтовой, сад Сан-Галли, Никольский сад, Юсуповский сад и сад дворца Юсуповых.

Ограничения связаны с восстановлением объектов после зимнего сезона. Большое количество влаги может негативно сказаться на покрытии дорожек из-за посетителей.

Официально просушка длится до конца апреля. В случае благоприятных погодных условий работы по приведению парков в порядок займут две или три недели.

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