На Вознесенском проспекте начали менять трубопровод к следующей зиме

В Адмиралтейском районе Петербурга на Вознесенском проспекте началась реконструкция тепломагистрали. Первый этап работ продлится с 3 по 20 апреля, сообщили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Энергетики меняют трубопровод длиной 60 метров возле проезжей части по Садовой улице. Реконструкция связана с предотвращением аварийных ситуаций во время следующего отопительного сезона.

Второй этап работ начнется 30 июля, он продлится по 25 октября. За почти три месяца предстоит заменить 740 метров тепломагистрали на Вознесенском от набережной реки Фонтанки до Садовой.

Всего к отопительному сезону 2018/2019 в городе проведут реконструкцию 32,55 км труб, а еще 25 км подлежат капитальному ремонту.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.