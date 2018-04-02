В Петербурге на 3 апреля объявили «желтый» уровень опасности из-за штормового ветра

Петербуржцев предупредили об усилении ветра, которое ожидается во вторник, 3 апреля. По данным городского управления МЧС, в Северной столице будет усиление порывов юго-западного и западного ветра до 15-17 м/с.

В городе объявлен «желтый» уровень опасности погоды. Аналогичные метеоусловия прогнозируются в большей части Северо-Западного федерального округа.

В Северной столице на протяжении всего дня ожидается мокрый снег. Ночью температура воздуха составит около 0 градусов, днем потеплеет до +2 градусов. Местами на дорогах возникнет гололедица.

Жителей города просят не находиться у рекламных конструкций и непрочных объектов, а также избегать деревьев и объектов повышенного риска, в том числе мостов, трубопроводов и линий электропередач.

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Фото: meteoinfo.ru