Роскосмос и S7 построят на орбите Земли космодром

Госкорпорация «Роскосмос» и группа компаний S7 собираются построить на орбите Земли космодром, сообщают Известия со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По информации источника издания, соглашение о намерениях на днях подписали глава «Роскосмоса» Игорь Комаров и гендиректор ООО «С7 Космические транспортные системы» (российская дочерняя структура S7 для управления космическими активами) Сергей Сопов.

Будущий комплекс могут использовать для запуска, стыковки, сборки, заправки, снабжения и обслуживания космических объектов на орбите Земли для последующей их отправки на межорбитальные и межпланетные траектории.

Условия выполнения договоренностей между «Роскосмосом» и S7 будут детально оговорены в отдельном двухстороннем соглашении о государственно-частном партнерстве в области космической деятельности. Этот документ планируется подписать после завершения сделки по покупке группой S7 проекта «Морской старт» — сейчас она находится на стадии межгосударственного согласования.

В группе S7 пока о планах строительства говорят с осторожностью. Представитель S7 не стал сообщать изданию подробности.