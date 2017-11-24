В Петербурге 24 ноября ожидается снег с дождем

В пятницу, 24 ноября, в Северной столице будет облачная погода. Об этом говорится в ежедневном прогнозе погоды ГУ МЧС России по Петербургу.

Ожидается небольшой мокрый снег, который днем будет переходить в дождь. Ветер южный, юго-западный 7-12 метров в секунду. Температур воздуха днем будет варьироваться от +1 до +3 градусов.

Атмосферное давление будет понижаться. Утром на дорогах местами возможна гололедица.