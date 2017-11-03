В Петербурге состоится кофейная акция в пользу бездомных

В следующую субботу, 11 ноября, благотворительный фонд «Ночлежка» проведет в Северной столице кофейную акцию: жители города смогут выпить кофе в пользу бездомных.

Акция состоится в 133 кафе, кофейнях, ресторанах, барах и кофейных автоматах во всех районах города. Выбрать подходящее место можно на карте.

Также в день акции всех желающих будут консультировать 24 специалиста из самых разных сфер: психологи, специалисты по SMM и пиарщики, дизайнер, генеалог, фотографы, юристы, стилист, преподаватель английского языка, социальный предприниматель и другие специалисты.

Ознакомиться с полным списком специалистов и записаться к ним на консультацию можно здесь. Стоимость консультаций - от 300 до 2 тыс. рублей, плюс необходимо будет купить кофе для специалиста. Все вырученные деньги пойдут на нужды благотворительного фонда.