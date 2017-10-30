В Петербурге завершился сезон фонтанов

В понедельник, 30 октября, последние пять работавших фонтанов отключили в Петербурге. Таким образом, петербургские фонтаны окончательно ушли на зимние каникулы, сообщили в "Водоканале".

Перестали работать фонтаны у Эрмитажа, Казанского собора, на Манежной площади, а также у Воронихинской решетки на Казанской улице и Алексеевского дворца на улице Писарева.

Городские фонтаны стали отключать в первой половины текущего меясца.

Всего в ведении «Водоканала» находятся 110 фонтанов и фонтанных комплексов. Всего в сезоне 2017 года работали 51 фонтан и четыре фонтанных комплекса. Еще 55 ожидают ремонт или реконструкцию. Ожидается, что это сделают до 2020 года.