«Выборгский рабочий городок» признан региональным памятником

На минувшей неделе КГИОП включил «Жилой комплекс Товарищества борьбы с жилищной нуждой», или «Выборгский рабочий городок» по адресам Диагональная улица, 8Е и Диагональная, 10Д, в реестр культурных объектов регионального значения.

Комплекс зданий в начале прошлого века появился на Выборгской стороне для людей с низким доходом, которые работают на промышленных предприятиях.

Проект создал представитель модерна и неоклассицизма Мариан Лялевич. Строительство началось в 1914 году, но приостановилось из-за войны. Сейчас в обоих этих зданиях живут люди.