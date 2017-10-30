Павильон «Царский вокзал» в Пушкине отдадут инвестору за один рубль

‍Смольный планирует на льготных условиях передать памятник федерального значения «Павильон "Царский вокзал"» в Пушкине инвесторам по так называемой программе «в аренду за рубль», сообщают в КГИОП.

Сейчас объект отправляется на консервацию. Отдельные участки оконных проемов были заложены кирпичом. На кровле здания установлены «заплаты» из оцинкованного металла, проведено консервационное покрытие шатра крыльца.

Это произошло после того, как председатель КГИОП Сергей Макаров минувшим летом обратился к руководству Союза реставраторов Петербурга с просьбой помочь памятнику «дожить» до прихода инвестора и провести первоочередные противоаварийные работы, в том числе обеспечить защиту от проникновения посторонних лиц.

Парадная часть здания, которое было построено в 1885 году, включает три зала. В центре находился квадратный в плане вестибюль с парадным крыльцом. Росписи в залах выполнены в темперно-клеевой технике по штукатурке.