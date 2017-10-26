В Петербурге ожидаются усиление ветра и заморозки

В пятницу, 27 октября, в Северной столице ожидается усиление ветра, сообщает ГУ МЧС России по Петербургу.

Скорость ветра ночью будет достигать 6-1, а днем 4-9 метров в секунду.

Ночью также ожидаются заморозки до -2, днем температура будет варьироваться от 0 до +2 градусов.

Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем - будет меняться мало. На дорогах возможна гололедица.