В Петербурге ожидаются усиление ветра и заморозки

Лучшее в Петербурге
Хэллоуин в Петербурге: 13 способов отметить самый страшный день в году
День Всех Святых можно отпраздновать в клубах, барах, и даже библиотеках. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где и как.
Куда сходить петербургскому школьнику в дни осенних каникул
Увидеть балет «Щелкунчик» или выступление Куклачева, посмотреть на выставку LEGO и бои роботов – все это можно успеть сделать в дни осенних каникул. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, когда и где.
Куда сходить в Петербурге в октябре
Посмотреть гардероб Владимира Маяковского, послушать нашумевшего Оксимирона, опьянеть от по-настоящему петербургского джазового спектакля или окунуться в страсть аргентинской ночи и танго - «Санкт-Петербург.ру» собрал все самое лучшее во втором осеннем месяце.
Проверено на себе
«Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро
«Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.