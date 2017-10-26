«Театральная» может стать «станцией-призраком»

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) не исключили, что новая станция петербургского метро «Театральная» может на время стать «станцией-призраком», сообщил глава ведомства Сергей Харлашкин.

По его словам, работы по сооружению следующей после «Театральной» станции «Большой проспект» идут быстрее. Таким образом, возможен пуск нового участка «оранжевой» линии с недостроенной «Театральной», передает АБН.

Прежде в таком режиме работала станция «Адмиралтейская», так как у станции не было выхода на поверхность. Поезда метро после «Садовой» (позднее — «Спасской») останавливались только на «Спортивной».

Новые станции «оранжевой» ветки должны по планам открыться в 2019 году.