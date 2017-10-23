Паром "Принцесса Анастасия" может навсегда покинуть Петербург

Курсирующий по Балтийскому морю круизный паром "Принцесса Анастасия" может навсегда покинуть порт Петербурга, сообщает Коммерсантъ.

Морской вокзал Петербурга не подтверждает компании Moby SPL швартовку "Принцессы Анастасии", и, если ситуация не изменится, то паром может отправиться по маршруту в Средиземном море.

По информации издания, компания Moby SPL уже составила график на 2018 год и намерена открыть продажу билетов на паром "Принцесса Анастасия" для петербуржцев.

Ранее представители Moby SPL направили официальное письмо в адрес губернатора Северной столлицы Георгия Полтавченко с просьбой разрешить швартовку судна. Ответ еще не получен.

АО "Морской вокзал" сейчас находится под контролем госкорпорации "РосТех".