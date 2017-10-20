Велосипедисты получили новую велодорожку на набережной Фонтанки

В центре Северной столицы появилась еще одна велодорожка, сообщают в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Полоса для велосипедистов появилась на двух последних участках набережной — от площади Ломоносова до Невского проспекта и от Невского проспекта до площади Белинского. Еще две недели назад готовность маршрута составляла 89%.

В Петербурге в этом году подготовят пять веломаршрутов. У двух из них в настоящий момент идет прием документов для ввода в эксплуатацию, сообщал АБН оператор велодорожек. Это маршруты по Гражданскому проспекту и проспекту Луначарского. Отметим, Смольный планирует устроить связную сеть веломаршрутов по всему городу.

