Станцию метро "Площадь Восстания" открыли спустя десять минут проверки

Вечером в четверг, 19 октября, станцию петербургского метро "Площадь Восстания" открыли после десятиминутной проверки из-за бесхозных вещей.
Опасных предметов не обнаружено, сообщают в подземке.
© Фото: Mapio.net
Опасных предметов не найдено.
Вечером в четверг, 19 октября, станцию петербургского метро "Площадь Восстания" открыли после десятиминутной проверки из-за бесхозных вещей.
Опасных предметов не обнаружено, сообщают в подземке.
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