С ноября проезд по ЗСД можно будет оплатить транспордерами «Автодора»

С 1 ноября на платных трассах России можно будет расплачиваться единым транспордером «Автодора», сообщает «Доринфо».

С помощью него можно будет оплатить передвижение по трассам М-4 «Дон», М-3 «Украина», М-11 «Москва – Петербург» и Западному скоростному диаметру (ЗСД). Такое соглашение было подписано в четверг, 19 октября, между Государственной компанией «Российские автомобильные дороги», ООО «Автодор-Платные дороги», АО «Западный скоростной диаметр» и ООО «Магистраль северной столицы.

Жители Северной столицы смогут доехать по единым транспондерам до Москвы и от Москвы до Ростова-на-Дону.Нововведение даст возможность автомобилистам сократить расходы на приобретение дополнительных транспондеров, а также сэкономить время на пунктах взимания платы. Особенно новая система должна помочь водителям, которые совершают дальние поездки по нескольким платным дорогам.