В Петербурге судебного пристава приговорили к восьми годам колонии за взятку

Во вторник, 17 октября, Приморский районный суд приговорил к восьми годам колонии и 3,6 млн рублей штрафа бывшего судебного пристава Петербурга Андрея Тювилина, который вымогал взятку в размере 180 тыс. рублей.

Пристава осудили за требование взятки от взыскателя, который согласился отдать 5% от суммы долга, если сотрудник УФССП сможет ускорить получение денег. Осужденный успел получить лишь часть от 180 тыс. рублей, когда его задержала полиция.

Суд также лишил Тювилина права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления в ближайшие четыре года после освобождения.