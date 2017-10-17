Школьные обеды в Петербурге оказались самыми дорогими по России

Самое дорогое школьное питание в России зафиксировано в Петербурге и Ленобласти, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова.

«Мониторинг показал, что стоимость двухразового питания в день на одного учащегося колеблется от 45 рублей до 160», - приводит ее слова «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

В Северной столице России и Ленобласти их цена доходит до 160 рублей. Дешевле всего школьные обеды оказались в Адыгейске - всего 45 рублей.

По словам уполномоченной по правам ребенка, на качество питания цена не влияет.