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Жители Васильевского острова на день останутся без горячей воды

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© Фото: 1777.Ru

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Отопление будет работать в штатном режиме.

Со среды, 18 октября, плановые работы компании «Теплосеть Петербурга» ограничат подачу горячей воды в дома жителей Василеостровского района

Испытания затронут почти весь Малый, Средний и Большой проспекты, Наличную улицу и улицу Кораблестроителей, а также все линии от 1-й до 21-й. При этом отопление будет работать в штатном режиме, ограничения коснутся только подачи горячей воды.

Эти испытания были перенесены с весны на октябрь в связи с работами по реконструкции тепломагистрали «Восточная», которые завершились в начале лета.

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