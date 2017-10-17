Жители Васильевского острова на день останутся без горячей воды

Со среды, 18 октября, плановые работы компании «Теплосеть Петербурга» ограничат подачу горячей воды в дома жителей Василеостровского района

Испытания затронут почти весь Малый, Средний и Большой проспекты, Наличную улицу и улицу Кораблестроителей, а также все линии от 1-й до 21-й. При этом отопление будет работать в штатном режиме, ограничения коснутся только подачи горячей воды.

Эти испытания были перенесены с весны на октябрь в связи с работами по реконструкции тепломагистрали «Восточная», которые завершились в начале лета.