Реверсивное движение на Большеохтинском мосту появится к концу года

На Большеохтинском мосту в ближайшее 2,5 месяца начнется реверсивное движение. Такая переправа станет первой в своем роде.

По планам, с 5:00 и до 15:00 на Большеохтинском будут работать три полосы в центр и две — в спальные районы, с 16:00 до двух часов ночи – наоборот. Помимо этого, предполагается учесть разводку: с 2:00 до 5:00 движение по мосту будут закрывать.

Впервые эксперимент с реверсивным движением на Большеохтинском был проведен в середине мая 2015 года. Согласно первоначальным планам, реверсивным мост должны были сделать в 2016 году, но сроки были перенесены.