В следующем году Невский будут закрывать на ремонт по выходным

В 2018 году правительство Петербурга планирует полностью отремонтировать весь Невский проспект. Для этого его будут перекрывать участками на выходные, сообщил начальник отдела ремонта КРТИ Николай Рыжов.

Он уточнил, что при хорошем стечении обстоятельств работники выйдут на объект в апреле, после чего в течение нескольких недель будут поэтапно перекрывать улицу на выходные. Как напомнил Рыжов, в 2013 году удалось управиться за три выходных.

В нынешнем году на ремонт дорог после всех поправок в бюджет выделили 5,1 млрд рублей. По миллиардному лоту выиграли ЗАО «ВАД», СК «Орион плюс», ЗАО «АБЗ-Дорстрой». КРТИ просит еще столько же.