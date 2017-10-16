Прокуратура: Академия художеств им. Репина незаконно использует свои помещения

Прокуратура Василеостровского района Петербурга установила факт незаконного использования помещений здания Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина при Российской академии художеств. Об этом в понедельник, 16октября, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Стало известно, что помещения старейшего в России художественного учебного заведения незаконно сдавались в аренду третьим лицам: компаниям «БалтСиб Кейтеринг», «ВЕЩ», «ВЕНДОС», а также ИП Васильеву В.В. В отношении организаций составлены административные протоколы.

«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, устранение нарушений контролирует прокуратура района», - говорится в сообщении.