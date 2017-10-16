ВЦИОМ назвал процент оптимистов в России

Около 40% россиян считают, что самые трудные времена страну еще только ожидают. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

«Доля тех, кто думает, что худшие времена впереди, сегодня составляет 41%, а доля тех, кто полагает, что они остались позади — 31%. По ощущениям 21% опрошенных, самые большие сложности мы переживаем именно сейчас», — сообщают исследователи.

На основе ответов участников опроса об их ожиданиях от будущего ВЦИОМ рассчитал индекс социальных ожиданий. Его значение может варьироваться от -100 до 100 пунктов. В сентябре этого года индекс принял значение -31 пункт, год назад он был еще ниже и находился на отметке -48 пунктов.

Ранее стало известно, что более 40% жителей РФ ожидают серьезный банковский кризис в стране. В свою очередь 36% граждан считают, что банковский кризис в стране маловероятен, а 4% респондентов исключают такую возможность, говорилось в итогах опроса ВЦИОМ.