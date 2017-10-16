Россияне стали пить больше кофе

Жители России стали потреблять на 20% больше кофе, что привело к удвоению количества ввозимого кофейного зерна. За семь месяцев 2017 года импорт зеленого необжаренного кофе сорта арабика вырос на 66%, сорта робуста — на 32%.

«Спрос постоянно растет. В год средний объем потребления кофе на человека в России составляет около 800 грамм. Но мы все еще отстаем от других стран. Для сравнения: в Германии этот показатель равен 5 кг, а в Финляндии он достигает 11 килограмм. Российскому рынку есть куда расти, граждане могут пить кофе в разы больше — вопрос лишь в финансовых возможностях, так как кофе — недешевый напиток», - приводят Известия слова гендиректора ассоциации «Росчайкофе» Рамаза Чантурию.

Он также считает, при благоприятных экономических условиях средний объем потребления кофе на человека в России может вырасти за семь лет до 6 килограммов

При этом член совета Гильдии маркетологов Денис Никитас отметил, что импорт кофе вырос не только благодаря высокому спросу на продукцию, но и за счет прошлогоднего снижения пошлин на ввоз кофе. Благодаря этим факторам в России выросло количество мелких производителей кофе, которые закупают зерно мешками, а затем обжаривают и расфасовывают для продажи, присваивая ему иностранные названия.

В 2017 году сахар, фрукты, овощи, чай и кофе впервые вошли в экспериментальную оценку Банка России для измерения инфляционных настроений.